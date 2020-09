Rechtbank buigt zich over ‘illegale’ uitbreiding van luchthaven, actiegroep eist afbraak van de werken Jasper van der Schoot

25 september 2020

16u24 3 Deurne “De uitbreiding van de startbaan van de Luchthaven in Deurne is illegaal uitgevoerd.” Zo klonk het vanochtend in de correctionele rechtbank. De advocaten van actiegroep ‘Verlenging nooit’ stelden dat de verlenging van de startbaan is aangelegd op agrarisch gebied en dat zowel een stedenbouwkundige vergunning als milieuvergunning ontbreekt. Ze vorderen een compleet herstel en dus de afbraak van het verlengde stuk startbaan. De rechtbank neemt de zaak in beraad.

De uitbreiding van de start- en landingsbaan van de luchthaven in Deurne is al jarenlang een gecontesteerd dossier. Vandaag culmineerde de spanning die zich voor actiegroep ‘Verlenging Nooit’ al bijna 20 jaar heeft opgebouwd in de correctionele rechtbank. Zij daagden namelijk het Vlaams Gewest, het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer, luchthavenontwikkelaar LOM Antwerpen en exploitant LEM Antwerpen voor de rechter wegens het illegaal verlengen van de startbaan.

De betwiste werken dateren van 2015 en 2016. Toen heeft de luchthaven door voorgenoemde partijen de startbaan van de luchthaven laten verlengen. Dat werd mogelijk gemaakt door de ondertunneling van de Krijgsbaan (R11), waarvoor de vergunning in 2013 werd verleend. De R11 ligt vlak naast de luchthaven en maakte lange tijd eender welke uitbreiding onmogelijk. Maar nu de weg onder de grond loopt, kwam er ruimte vrij om de startbaan te verlengen.

Runway End Safety Area

Door de dagende partijen worden de werken opgedeeld in drie stukken: een verlenging van de oorspronkelijke startbaan met 165 vierkante meter, een uitbreiding van de veiligheidszone die evenwijdig loopt met de startbaan en de aanleg van een zogeheten ‘Runway End Safety Area’ (RESA) van 90 bij 90 meter achter de startbaan. Deze RESA heeft als doel opstijgende en landende vliegtuigen wat extra ruimte te geven om tot stilstand te komen in noodsituaties waarbij piloten de remweg en snelheid van het toestel verkeerd hebben ingeschat.

De startbaan inkorten zou betekenen dat toeristische vluchten niet meer mogelijk waren. Daarom koos men voor de illegale weg. Advocaat dagende partijen

Zo’n RESA is al sinds de jaren ‘90 van de vorige eeuw verplicht volgens internationale wetgeving. Het heeft echter lang geduurd voordat de luchthaven van Deurne aan de installatie van zo’n RESA kon beginnen. De voornaamste reden daarvoor is de beperkte ruimte die in de omgeving beschikbaar is. Het gebied ten oosten van de startbaan is bestemd als agrarisch gebied en mag dus wettelijk niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Als de luchthaven in die richting zo’n RESA wilde aanleggen, moest ze eerst een Ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) aanvragen.

Dat deed men dan ook in 2007. De luchthaven vroeg een RUP aan om te vragen of het mogelijk was een deel van het agrarisch gebied om te vormen tot luchthavengebied. Echter, vier jaar later werd dit RUP geschorst omdat er geen rekening werd gehouden met de belangen van de omliggende gebieden, waaronder het fort van Borsbeek. Ook de milieuvergunning die in 2004 en in 2008 werd aangevraagd door de luchthaven werd beide keren afgeschoten door de Raad Van State.

Geen vergunning en veel geluidshinder

Intussen begon de tijd te dringen voor de luchthaven. Ze voldeden al geruime tijd niet meer aan de internationale eisen in verband met hun infrastructuur en vreesden dat ze hun activiteiten zouden moeten staken. Vóór 2016 moest het in orde zijn. Daar kwam bij dat men al een tijdje van zin was om de luchthaven, die tot dan voornamelijk zakelijke vluchten organiseerde, ook voor commerciële vluchten te gaan gebruiken. Maar als men toeristen wilde vervoeren, moesten de nodige werken worden uitgevoerd.

Uiteindelijk besloot men dan toch de werken te starten in het verlengde van de ondertunneling van de R11. Om die reden beschuldigt ‘Verlenging Nooit’ de luchthaven ervan de vergunning voor die ondertunneling te hebben misbruikt om de asfaltering van hun startbaan uit te breiden. Dat is illegaal, want de verleende vergunning was enkel bestemd voor de werken aan de R11 en had niets te maken met de verlenging van de startbaan.

Daarenboven was er nog altijd geen stedenbouwkundige vergunning en geen milieuvergunning verleend voor het uitbreiden van de startbaan. In 2016 werden de werken evenwel afgerond en waren de verlenging en aanleg van de RESA een feit. Ook is volgens de dagende partijen het aantal toeristische vluchten op de luchthaven stevig toegenomen, wat zorgt voor enorme geluidshinder. Het aantal klachten hierover neemt volgens de advocaten ieder jaar toe, omdat commerciële vluchten nu eenmaal uitgevoerd worden met Airbussen en Boeings, die bijzonder groot zijn en veel lawaai maken.

Lees verder onder de foto.

Te korte startbaan = geen toeristische vluchten

Een legale oplossing was volgens de advocaten nochtans perfect mogelijk. Een inkorting van de startbaan met ongeveer 150 meter zou ervoor hebben gezorgd dat de RESA en bijkomende veiligheidsmaatregelen op het bestaande terrein van de luchthaven aangelegd konden worden, zonder uitbreiding. Enkel zou de baan dan te kort zijn geweest voor de inzet van commerciële vliegtuigen. Dat is volgens de eisende partijen dan ook de reden waarom de luchthaven uiteindelijk voor de illegale weg heeft gekozen.

Een complete afbraak van de aangelegde werken zou het einde betekenen van de luchthaven. Procureur des Konings

De vordering van de advocaten was duidelijk. Ze eisen de onmiddellijke staking van het strijdig gebruik van de startbaan in landbouwgebied, de afbraak van de aangelegde RESA en asfaltering en een symbolische schadevergoeding van 1 euro.

De gemeenten Mortsel en Borsbeek stellen zich burgerlijke partij in deze zaak. Zij vinden dat hun belang is genegeerd, omdat er in 2006 al uitvoerig met onder meer de luchthaven is besproken dat een dergelijke verlenging binnen de ruimtelijke ordening niet mogelijk was. Bovendien werd volgens hen het welzijn van de omwonende burgers bij de werken niet in acht genomen.

Afbraak betekent einde van luchthaven

De procureur merkte op dat een complete herstelvordering niet realistisch is. De aangelegde RESA en asfaltering afbreken zou het einde betekenen van de activiteiten op de luchthaven en dus het einde van de luchthaven zelf. De internationale wetgeving maakt die vordering dus onmogelijk. Ook is de procureur niet overtuigd dat de asfaltering van 165 vierkante meter volledig in agrarisch gebied ligt. Die verharding ligt namelijk op dezelfde hoogte als de R11 die niet als landbouwgebied geldt. De RESA achter de asfaltering ligt wel in agrarisch gebied.

Bij de verdediging werd de noodzaak van de aanleg van een RESA naar aanleiding van de internationale wetgeving herhaald. Het afbreken van de aangelegde werken is ook voor hen geen optie. Zij stellen eveneens dat technisch gezien de startbaan helemaal niet verlengd is, maar enkel ‘rechtgetrokken’. Voorheen liep het einde van de baan namelijk parallel met de R11 die ‘schuin’ op de kaart ligt. Hierdoor was het einde van de baan zelf ook schuin. De bijkomende 165 vierkante meter diende volgens de verdediging dus enkel voor het recht maken van het einde van de baan en niet voor verlenging.

De RESA zelf ziet de verdediging niet als een verlenging, omdat die idealiter nooit gebruikt wordt. Het gaat tenslotte om een veiligheidsmaatregel. Tevens wordt geopperd dat de geluidshinder en commerciële activiteit van de luchthaven niet zijn toegenomen na de uitvoering van de betwiste werken.

De rechtbank neemt de zaak in beraad.