Ravage na botsing met vier auto’s PLA

15 februari 2020

16u18 8

Op de Ter Heydelaan in Deurne (Antwerpen) is het zaterdagmiddag rond 16 uur tot een stevige aanrijding gekomen. Daarbij werden vier auto’s betrokken. Volgens politiewoordvoerder Wouter Bruyns gebeurde het ongeval toen een wagen een dubbelgeparkeerde auto wilde inhalen. Nog een derde auto wilde op zijn beurt de andere wagens voorbijsteken. Daarvoor was de rijbaan natuurlijk te smal.

Eén betrokkene in het dubbelgeparkeerde voertuig raakte gewond en moest met de ziekenwagen worden afgevoerd. Twee van de auto’s kunnen niet meer rijden. Het verkeer zal nog heel wat hinder ondervinden want de takelwerkzaamheden moeten nog starten. Daarna zal de brandweer de rijbaan komen opkuisen.