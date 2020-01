Exclusief voor abonnees Radiostem Chris Van den Abeele en Fabrice Guillaume zijn eerste blindencommentatoren op de Bosuil: “Als Lamkel Zé knalroze schoenen draagt, willen blinden dat ook weten” David Acke

08 januari 2020

13u21 3 Deurne Voor de ene wordt het iets totaal nieuw, de andere heeft al wat ervaring. En neen, het is niet radiopresentator Chris Van den Abeele die met de ervaring gaat lopen maar wel de 26-jarige Fabrice Guillaume. Hij heeft er al een dertigtal matchen opzitten bij Racing Genk. De club van zijn hart. Van den Abeele zal het team blindencommentatoren aanvullen vanaf de bekermatch tegen Kortrijk.

Na AA Gent, Club Brugge, Racing Genk en Sporting Anderlecht is Royal Antwerp FC de vijfde Belgische voetbalclub die blindencommentaar voorziet bij zijn thuismatchen. Blinden en slechtzienden kunnen via een headset de match volgen met live commentaar. Twee stemmen werden al gevonden: Fabrice Guillaume en Chris Van den Abeele. Die laatste kennen we allemaal van de radio en televisie.

Je hebt 16% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 2 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 2 weken gratis