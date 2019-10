Radiopresentator Vincent Fierens wordt nieuwe stadionomroeper Antwerp FC: “Die club is heilig voor mij, tuurlijk zeg ik ja” David Acke

25 oktober 2019

15u40 3 Deurne Royal Antwerp FC durft al eens te verrassen en dat heeft de club uit Deurne-Noord nog maar eens bewezen. Qmusic-presentator Vincent Fierens zal vanaf zaterdag de nieuwe, vaste stadionomroeper zijn van de club. “Natuurlijk zeg ik ja als je favoriete club je vraagt te helpen. Ik zou zelfs wc-meneer willen zijn.”

Royal Antwerp FC kan de meest opmerkelijke transfer van het seizoen op haar naam schrijven: Qmusic radiopresentator Vincent Fierens is de nieuwe stadionomroeper. Hij volgt Kris Strybos op. Het was de club zelf die Fierens enkele weken geleden contacteerde met de vraag of hij die taak op zich wilde nemen. Voor Vincent, die al jaren te vinden is in tribune 2, was dit een verrassing van formaat.

Zelfs als de club me zou vragen om wc-meneer te worden, zou ik toestemmen Vincent Fierens

“Ik zat in de wagen toen ze me belden. Als je dan hoort dat je iemand van jouw favoriete club aan de lijn hebt, dan sta je meteen scherp. Ze vroegen me af ik de nieuwe stadionomroeper wilde worden. Wat denk je dan? Je voelt je de koning te rijk hé. Zelfs als de club me zou vragen om wc-meneer te worden, zou ik toestemmen”, lacht Fierens. Na het telefoontje zette hij meteen het nummer The Taste of Summer op dat telkens gedraaid wordt als Antwerp scoort.

Longen uit lijf schreeuwen

Door zijn nieuwe functie zal Vincent zijn favoriete plekje in tribune 2 wel moeten ruilen voor een plek in de omroepersstoel. “Ja, dat is waar. Het is een andere manier van supporteren. Maar dat vind ik niet erg. Mensen vragen me wel eens waarom ik niet plaatjes draai in het weekend. De eenvoudige reden is dat ik dan niet naar Antwerp zou kunnen komen. Dat is heilig voor mij. Of dat nu in de tribune is of als omroeper, dat maakt me niets uit. Als ik er maar kan zijn. En als ik de drang voel om nog eens de longen uit mijn lijf te schreeuwen, dan ga ik wel eens mee op verplaatsing.”

Dat hij ooit de micro zou kunnen bedienen in zijn geliefde Bosuil had de presentator nooit durven dromen. Meer nog, hij heeft er ook nooit bij stilgestaan. Bij de opening van tribune 1 mocht hij eenmalig plaatsnemen naast clubicoon Daniël Vuylsteke maar dat dat zou blijven nazinderen bij het clubbestuur, had hij nooit verwacht. “Ik herinner me nog dat ik heel zenuwachtig was. Je zit daar naast iemand die het al veertig jaar deed hé”, lacht Fierens. “Maar blijkbaar is het de mensen wel bijgebleven.”

Sterven van de stress

Afgelopen week kreeg de nieuwe omroeper alvast een rondleiding in het stadion en kon hij zijn nieuwe werkplek alvast eens bewonderen. En zoals dat dan gaat met presentatoren, lonkte de micro. “Ik kon het niet laten om de micro al eens vast te pakken en mijn stem door het stadion te laten weerklinken. Machtig. En dat was dan nog maar in een leeg stadion.” Zaterdag om 20 uur zal Vincent zijn vuurdoop ondergaan tijdens de match tegen Kortrijk. Maar stress heeft hij niet. “Twee minuten voor aanvang zal ik sterven maar eens je bezig bent, verdwijnt de stress meestal snel.” Bovendien zal hij ook gesteund worden door een andere trouwe supporter: zijn vader. “Hij is enorm trots op mij en ik ben er zeker van dat hij zaterdag twee uur op voorhand al in de tribune zal zitten en voor één keer misschien vooral luisteren en minder kijken naar de match”, lacht Fierens.

De komst van Vincent Fierens past in de verdere professionalisering van de club. “De club is bezig met het verder uitbouwen op alle vlakken en daar hoort een professionele stadionomroeper bij in het moderne voetbal. Kris heeft een icoon als Daniël mogen vervangen en hij heeft dat heel goed gedaan. Maar de komst van Vincent is een logische nieuwe stap”, klinkt het bij Royal Antwerp.