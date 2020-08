Politiepatrouille gaat brandje met brandblusser te lijf aan oefenvelden Antwerp Sander Bral

27 augustus 2020

Een politiepatrouille van een wijkteam uit Deurne werd woensdagavond rond 19 uur door een voorbijganger aangesproken in de Jan Welterslaan omdat er een brandje woedde ter hoogte van de oefenvelden van Royal Antwerp FC. De patrouille haastte zich ernaartoe en stelde inderdaad sterke rookontwikkeling vast tussen de parking van het stadion en de bremweide.

In afwachting van de brandweer gingen de agenten de vlammen al te lijf met de brandblusser uit hun dienstvoertuig. Het vuur nam weliswaar af, maar helemaal geblust kregen ze het niet. Voor de brandweer was het even later een koud kunstje om de klus af te maken.

Nadat het brandje op het bospaadje geblust was, bleek het om aangestoken afvalverbranding te gaan. Onder meer een toetsenbord en wat cd-roms konden naast wat restafval herkend worden in het afval. Het vuur bracht lichte beschadiging toe aan de beplanting.