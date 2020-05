Politie verzegelt illegale garage Sander Bral

25 mei 2020

15u21 0 Deurne Het politiewijkteam Junostraat heeft zondag een garage bestuurlijk gesloten. Er waren bij de politie verschillende meldingen binnengekomen over een vermoedelijk niet vergunde garage. De politie kon er de vermoedelijke uitbater (37) treffen. In de garage stonden onder meer een professionele autobrug en een achttal wagens.

De uitbater was met geen enkele reglementering in orde. Hij was bij de politie ook al gekend voor fraude en zwartwerk. Het wijkteam riep de hulp in van de milieudienst van de stad. Het pand werd verzegdeld. Pas wanneer de uitbater en het pand voldoen aan de reglementering, kunnen er opnieuw activiteiten toegestaan worden.