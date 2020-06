Politie vat minderjarige met verboden wapen en ontdekt mogelijke drugshandel Sander Bral

18 juni 2020

De politiewijkteams van de regio Oost (Deurne en Borgerhout extra-muros) hielden deze week samen met de mobiele eenheid en het Orida-fietsteam een actie tegen alle vormen van overlast. Hierbij werden elf verkeersovertredingen en 61 parkeerovertredingen vastgesteld. Zeven gecontroleerde personen hadden drugs op zak.

Twee gecontroleerde voertuigen bleken onverzekerd rond te rijden en werden getakeld. Eén minderjarige had een verboden wapen op zak, dat werd in beslag genomen. Een andere minderjarige kwam in aanmerking voor drugshandel, wat verder onderzocht wordt. Tijdens een controle kwamen ook feiten van slagen en verwondingen aan het licht, ook deze worden verder onderzocht.