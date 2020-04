Politie neemt wagen in beslag van bestuurder met levenslang rijverbod CVDP

22 april 2020

14u18 0 Deurne Tijdens een verkeersactie in Deurne werden dinsdag verschillende boetes uitgedeeld. De politie betrapte ook een persoon met een levenslang rijverbod achter het stuur.

Een ploeg motards van de verkeerspolitie controleerde dinsdag een wagen op de Luitenant Lippenslaan in Deurne. De wagen was opgepikt door een ANPR-camera, omdat er een vermoeden was dat de bestuurder zich uitgaf voor zijn broer. De man zelf bleek namelijk rond te rijden ondanks een levenslang rijverbod. Hij beweerde tijdens de controle dat het parket zijn rijbewijs had teruggegeven, maar dat verhaal bleek niet te kloppen. Het rijbewijs dat hij aan de politie toonde, stond geseind als verloren en werd in beslag genomen. Ook de wagen van de hardleerse man werd in beslag genomen.

Tijdens een verkeersactie van de wijkteams van Deurne, werden 40 bestuurders beboet die met de gsm in de hand rondreden. Zes personen negeerden een rood licht en kregen ook een boete. Acht automobilisten reden rond zonder veiligheidsgordel. Van één persoon werd de parkeerkaart voor personen met een handicap in beslag genomen, de man maakte hier onrechtmatig gebruik van en krijgt ook een boete. De politie deelde ook 37 boetes uit aan foutparkeerders. Dat waren voor het grootste deel mensen die geparkeerd stonden in de dubbele file, op een fiets- of voetpad.