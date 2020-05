Politie neemt twee verwaarloosde Mechelse herders in beslag CVDP

25 mei 2020

14u52 0 Deurne Zondagavond nam de politie in Deurne twee Mechelse herders in beslag. De eigenaar van de dieren had voordien al verschillende waarschuwingen gekregen.

De eigenaar van de honden, een man van 38 jaar, kreeg al meerdere processen-verbaal omdat hij niet voldeed aan de basisvoorwaarden die nodig zijn om huisdieren op een correcte manier te verzorgen. Gisteren stelde het wijkteam van de Unolaan opnieuw vast dat de honden onophoudelijk blaften, en dat na zonsondergang. De dieren waren niet voorzien van drinken, eten en beschutting tegen wind en regen. In de tuin waar de honden verbleven, vond de politie ook materialen waar de dieren zich aan konden verwonden. Na verschillende waarschuwingen en in het belang van het welzijn van de dieren, nam de politie de twee Mechelse herders in beslag.