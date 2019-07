Politie neemt lachgas in beslag Patrick Lefelon

14 juli 2019

Aan de Bisschoppenhoflaan werd een voertuig door een interventieteam tegengehouden. Bij controle van het voertuig en de inzittende werden verschillende flessen lachgas los in de auto gevonden. Gezien de expertise in de materie, kwam ook de verkeerspolitie ter plaatse. Omwille van inbreuken tegen de wetgeving in verband met het transport ervan (ADR), werden de flessen bestuurlijk in beslag genomen. De bestuurder legde ook een positieve drugtest af. Zijn rijbewijs werd meteen voor 15 dagen ingehouden.