Politie neemt 375 illegale flessen sterke drank in beslag



CVDP

02 juni 2020

14u41 2 Deurne In de Middelmolenlaan in Deurne nam de politie dinsdag 375 illegale flessen sterke drank en ander materiaal in beslag.

Het wijkteam van Deurne-Noord controleerde samen met de milieu-inspectie een opslagruimte in de Middelmolenlaan. In het pand werden negen personen aangetroffen, allen met een gerechtelijk verleden. Er werden ook 300 flessen whisky, 50 flessen wodka en 25 flessen cognac aangetroffen. Geen van de dranken bleek voorzien van taxatiebanden, er waren met andere woorden geen accijnzen op betaald. Alle flessen werden in beslag genomen, samen met 8.100 euro cash, een luxe horloge, 72 pakjes sigaretten zonder taxatiebanden en 8 gsm-toestellen. De zaakvoerder van de firma werd verhoord over de feiten.