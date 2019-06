Politie drijft kraakster uit Patrick Lefelon

10 juni 2019

15u56 2 Deurne Een Poolse dame die hardnekkig een leegstaand pand bezette in de De Manstraat, is er buitengezet door de politie. Het wijkteam van de politie Unolaan was een dossier gestart nadat de eigenaar de vrouw niet had buitengekregen.

De inspecteurs gingen ter plaatse een kijkje nemen en zagen dat het pand was afgesloten met metalen hekken en een hangslot. Half mei werd de politie al eens gebeld voor dezelfde feiten en werd er een pv opgesteld tegen een Poolse dame. Een week later werd de politie er opnieuw voor aangestuurd. De vrouw maakte toen duidelijk dat ze vrijwillig zou vertrekken.

Tegen het einde van de maand was dat nog steeds niet gebeurd. Via het parket werd een bevel tot ontruiming bekomen. Conform de nieuwe krakerswet werd het bevel zichtbaar aangeplakt op de woning. Op 7 juni, acht dagen na de wettelijke termijn, ging het wijkteam over tot de ontruiming van het kraakpand.

De vrouw verliet de plaats en het gebouw werd afgesloten door de technische dienst. De eigenaar van het pand is gevraagd om maatregelen te nemen zodat de nutsvoorzieningen zoals water en elektriciteit afgesloten worden. Verschillende sociale diensten zijn ingeschakeld met het oog op opvang voor de betrokken vrouw.