Pizzabezorger (16) verstopt cannabis in onderbroek Sander Bral

11 augustus 2020

10u02 0

In de regio Oost van de stad was er dit weekend opnieuw een politieactie die gericht was op drugsoverlast. Iemand die zich nogal zenuwachtig gedroeg viel meteen op. Hij was de hele tijd op z’n gsm bezig. Ter hoogte van het Molenveld maakte de man contact met een pizzakoerier op een bromfiets. Er werd één en ander uitgewisseld, maar geen pizza’s. Daarna gingen de twee uit elkaar.

Het wijkondersteuningsteam ging over tot controle. De klant gaf meteen toe dat hij drugs had gekocht. De dealer vluchtte weg in de richting van de Plankenbergstraat. Hij glipte met zijn bromfiets tussen een dienstwagen en een doorgang. Een inspecteur kon de man tegenhouden waardoor de politieman en de bromfietser op de grond belandden.

De pizzabezorger had wat geld op zak, een mobiele telefoon en acht verpakkingen met marihuana die hij in zijn onderbroek had verstopt. Zowel de koper als de verkoper zijn maar zestien jaar oud. De dealer werd gearresteerd en bij een huiszoeking vonden ze nog marihuana en verpakkingsmateriaal. De jeugdrechter liet hem plaatsen in een gesloten instelling.