Piloot Ludo (65) na 41 jaar dienst én 29.000 vlieguren met pensioen: “Tranen in de ogen op laatste vlucht”

BJS

16 september 2019

08u53 10 Deurne Op de luchthaven van Deurne is zondagavond afscheid genomen van Ludo Gysels (65). Na 41 jaar trouwe dienst gaat de piloot van TUI fly met pensioen. “Het is met pijn in het hart dat ik stop.”

De carrière van Ludo Gysels oogt indrukwekkend: liefst 29.000 vluchturen op zeven verschillende vliegtuigtypes heeft hij op de teller. Daarnaast bestuurde hij talloze kleinere luchttaxi-toestellen en leidde hij veel jonge piloten op. Na een loopbaan bij het ter ziele gegane Sabena, kwam Ludo bij Ryanair terecht. Sinds januari 2016 werkte hij bij TUI fly.

Zondag kroop de Kapellenaar voor het laatst achter de stuurknuppel. Zijn allerlaatste lijnvlucht uit Firenze landde Ludo op de luchthaven van Deurne, waar hij in 1973 ook zijn eerste vlucht als student uitvoerde. “En zo is de cirkel rond”, zegt Ludo. “Ik geef toe: toen we in Firenze vertrokken stonden de tranen in mijn ogen. Het is met pijn in het hart dat ik stop. Maar het moét. Piloten mogen op hun 65 jaar geen commerciële vluchten meer uitvoeren. Ook al zijn ze – net zoals ik – op medisch vlak helemaal in orde.”

Eresaluut

Na de landing kreeg de Embraer Jet van Ludo een passend eresaluut van de brandweer. Daarna volgde een feestelijke receptie, waar collega’s en familie de piloot een welverdiend pensioen kwamen wensen.

Ludo mag dan wel met pensioen gaan, vaarwel zegt hij de luchtvaartsector niet. “Ik ga lesgeven op de luchtvaartschool en overweeg om voor eigen gebruik een T28 Trojan (een oud militair trainervliegtuig, red.) aan te kopen.”