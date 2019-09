Paddenstoelenwandeling in Rivierenhof AMK

24 september 2019

10u01 0

Op zondag 27 oktober kan je in het Rivierenhof een herfstwandeling maken met een natuurgids die je alles vertelt over de verschillende soorten paddenstoelen en hun vormen, leefwijze, eetbaarheid en giftigheid. De wandeling is gratis, duurt twee uur, en start om 10 uur aan het kasteel Rivierenhof in Deurne. Deelnemen aan de wandeling is gratis, maar je moet vooraf reserveren via www.provincieantwerpen.be > Rivierenhof paddenstoelen in het park. Inschrijven kan vanaf maandag 7 oktober.