Overvaller met bijl gevat dankzij inspecteur buiten dienst Sander Bral

24 augustus 2019

12u13 2

Een supermarkt op de Bisschoppenhoflaan in Deurne kreeg vrijdagavond een ongewenste bezoeker over de vloer. Een man met een kap en een sjaal voor het gezicht kwam binnen met een bijl en eiste het geld uit de kassa. De kassierster vluchtte de winkel in, waarna de verdachte vertrok. Een inspecteur buiten dienst die aanwezig was in de winkel, volgde de man en kon zien hoe hij in een voertuig stapte en wegreed. Hij kon de nummerplaat van het voertuig noteren en doorspelen aan de interventiepatrouilles die ter plaatse kwamen. Dankzij deze info kon een vermoedelijke verdachte geïdentificeerd worden. Kort nadien merkte een hoofdinspecteur het voertuig op in de buurt van de woonplaats van de verdachte. De hoofdinspecteur kon het voertuig onderscheppen en de verdachte ter plaatse houden tot er bijstand was. De man reed rond onder invloed van alcohol. Hij werd gearresteerd. De lokale recherche zal de zaak verder onderzoeken.