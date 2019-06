Overvaller (19) van apotheek geklist na achtervolging door apotheker zelf Toon Verheijen

08 juni 2019

20u20 0 Deurne Een 19-jarige heeft zaterdagvoormiddag een apotheker aan de Herentalsebaan proberen te overvallen met een zelfgemaakt mes. De apotheker kon de overvaller verjagen. Na een achtervolging te voet kon de politie de verdachte in de buurt arresteren.

De overvaller stapte zaterdagmorgen de apotheek Multipharma binnen aan de Herentalsebaan waar op dat moment geen klanten aanwezig waren. Toen de apotheker achteraan in de zaak in de gaten kreeg dat de kerel geen goede bedoelingen had, stormde hij de winkel in. De overvaller haalde een mes boven en bedreigde de uitbater. Die liet dan zelf een groot mes zien, waarop de overvaller gaan lopen is. “De uitbater heeft dan te voet de achtervolging ingezet en uiteindelijk hebben we de dader in de omgeving kunnen oppakken”, zegt Wouter Bruyns van de politie Antwerpen. De man had zich eerst verscholen in het struikgewas, was daarna toch nog eens op de vlucht geslagen na een schermutseling maar kon uiteindelijk opgepakt worden.

Volgens Gazet van Antwerpen werd dezelfde apotheker anderhalve week geleden ook al eens bedreigd in zijn winkel door een ontevreden klant met een mes.