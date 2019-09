Over enkele weken weer schaatspret: werken aan tijdelijke ijsbaan in Park Groot Schijn gestart Binnen enkele weken al kunnen de clubs en het publiek opnieuw ijsschaatsen, in afwachting van de nieuwe, permanente ijsbaan BJS

10 september 2019

13u46 0 Deurne Werklui zijn deze week begonnen met de werken aan een tijdelijke ijspiste in Park Groot Schijn in Deurne. Binnen enkele weken al kunnen de clubs en het publiek opnieuw ijsschaatsen, in afwachting van de nieuwe, permanente ijsbaan.

De tijdelijke ijspiste van 30 op 60 meter komt zo’n tweehonderd meter verder dan de voormalige ijsbaan Ruggeveld. De tijdelijke piste kan al vanaf eind september gebruikt worden door de clubs en vanaf begin oktober ook door het publiek.

Midden februari werd er op IJsbaan Ruggeveld een probleem met de dakconstructie vastgesteld, waarna om veiligheidsredenen de ijsbaan definitief gesloten werd. Sinds de afbraak van ijsbaan Ruggeveld was er geen schaatsinfrastructuur meer beschikbaar in Deurne. Pas in het najaar van 2021 komt er een nieuwe schaatsbaan van Sportoase.

30 op 60 meter

Om in een oplossing te voorzien voor de getroffen clubs, Antwerp Phantoms en Kunstschaatsclub Ruggeveld (AKR), plaatst de stad nu een tijdelijke ijsbaan met overkapping op de sportsite aan de Ruggeveldlaan. Uit onderzoek bleek dat dit de beste oplossing was.

De tijdelijke ijsbaan van 30 op 60 meter beantwoordt aan alle sportieve normen van ijshockey en kunstschaatsen. Ze zal twee wintersportseizoenen in gebruik zijn, telkens van oktober tot eind april. De twee clubs kunnen er hun trainingen starten op 27 september. Vanaf 4 oktober zullen er ook publieksuren zijn aan dezelfde tarieven als in de voormalige ijsbaan Ruggeveld. Later op het seizoen zullen ook scholen van de infrastructuur gebruik kunnen maken.