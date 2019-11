Oudste inwoner van Deurne viert 105de verjaardag: “Het geheim van een lang leven? Alles klaarmaken in goede boter!” Annelin Marien

26 november 2019

17u52 1 Deurne 105 jaar wordt ze vandaag, Maria Verstrepen uit Deurne. Daarmee is ze de oudste inwoner van het district, en nét niet de oudste Antwerpse. Vandaag werd haar verjaardag gevierd in het kasteel van haar geliefde Rivierenhof, waar ze nog dagelijks (!) een wandelingetje maakt.

Om de oudste Belg ooit te worden, moet Maria nog wel een aantal jaartjes ouder worden, want de Machelse Joanna Deroover werd 112. Maar Maria is wel al goed op weg, want ze blies vandaag, op 26 november, 105 kaarsjes uit. Geboren in 1914 maakte ze zelfs nog beide wereldoorlogen mee. Maria was vroeger huisvrouw en zorgde voor de kinderen, en we kunnen ook van een feministische pionier spreken: ze was in 1950 een van de eerste vrouwen die zelf een scheiding aanvroeg. Nu maakt ze nog dagelijks een wandeling in het Rivierenhof, en is buiten wat hardhorig en bijziend nog heel gezond.

Goede boter

“Haar geheim? Veel noten eten, en alles klaarmaken in goede boter!”, vertelt kleinzoon Thierry. “En de goede zorgen van mijn ouders, natuurlijk.” Dochter Mieke (71) en schoonzoon Emiel namen ‘moeke’ Maria drie jaar geleden met veel liefde in huis, nadat ze op 101-jarige leeftijd haar heup brak. “Haar leven hing toen aan een zijden draadje, ze heeft een maand in het ziekenhuis gelegen", vertelt Mireille. “Op een bepaald moment woog ze nog 38 kilo. We dachten echt dat het toen gedaan was met haar. Maar wonder boven wonder kwam ze er toch door, en besloten we haar dan maar bij ons in huis te nemen. Nu heeft ze gelukkig opnieuw een normaal gewicht!”

“Het is niet altijd even gemakkelijk, maar we doen het graag, tot ze haar oogjes toe doet", vertelt Mieke. “Op die leeftijd haar nog naar een rusthuis sturen, dat zagen we niet zitten. Zij is altijd goed voor ons geweest, dus waarom zouden wij dat niet voor haar zijn?” Maria kreeg vandaag alvast heel wat cadeautjes, van bloemen tot ‘pateekes’ en haar geliefde peperkoek, maar na al die feestdrukte, was ze toch blij om nog even een wandeling door het Rivierenhof te maken.