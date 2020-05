Ouders doen jarige dochter ruitenwasser in bloot bovenlijf cadeau: “Buiten Marc Van Ranst, heeft ze geen mannen meer gezien” ttr

09 mei 2020

20u11

Bron: ATV 301 Deurne Verjaren in quarantaine is iets bijzonders. Voor Sabine Peeters uit Deurne werd het een onvergetelijke dag. Haar ouders zorgden voor een opmerkelijk verjaardagscadeau: een ruitenwasser in bloot bovenlijf.

“Onze dochter is vandaag jarig, maar we wisten niet goed wat te doen”, zegt Maria Peeters, de moeder van Sabine, aan ATV. “Buiten Marc Van Ranst, heeft ze geen mannen meer gezien.” Toen de ruitenwasser in bloot bovenlijf aan het raam van Sabine verscheen, kon de jarige haar ogen niet geloven.

“Als jarige wil ik even mijn ouders en broer extra in de bloemetjes zetten. Ik heb letterlijk de hele dag met een brede lach op mijn gezicht rondgelopen”, reageert Sabine.



