Organisatoren van ‘Kick Out Zwarte Piet’ krijgen GAS-boete na actie aan luchthaven BJS

19 november 2019

13u05 2 Deurne De organisatoren van ‘Kick Out Zwarte Piet’, de actiegroep die zondag protesteerde bij de aankomst van de Sint aan de luchthaven van Deurne, mogen een GAS-boete verwachten. Dat bevestigt het kabinet van burgemeester Bart De Wever (N-VA).

In Nederland woedt de zwartepietendiscussie volop, in ons land leeft het véél minder. Toch daagde zondag een tiental leden van de actiegroep ‘Kick Out Zwarte Piet’ op bij de aankomst van de Sint op de luchthaven van Deurne. Ze hielden een stil protest en droegen bordjes met het opschrift ‘Stop Black Face’. “Het is zeer choquerend dat er hier zo veel pieten met een zwart gezicht rondlopen. Er zijn hier zelfs kleine kinderen met een ‘black face’”, zei Mirjam Henkens, een van de initiatiefnemers, zondag voor de camera van ATV.

Nu blijkt dat de manifestatie een staartje krijgt, want de organisatoren mogen een GAS-boete verwachten. Dat bevestigt het kabinet van Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) nadat Vlaams Belang-gemeenteraadslid Sam Van Rooy zijn bedenkingen over de actie formuleerde.

Actie niet aangevraagd

“Er gaan in Antwerpen elk jaar duizenden evenementen, acties, manifestaties en betogingen door. Voor zover deze op voorhand aangevraagd worden en er een positief advies is vanuit de stedelijke- en veiligheidsdiensten, verlenen wij daar ook toelating voor”, licht Johan Vermant, woordvoerder van De Wever, toe.

“De actie van afgelopen zondag was echter niet aangevraagd en had dus ook geen toelating. Vermits het een drukke dag was in Antwerpen, waarbij de veiligheidsdiensten alles in het werk moesten stellen om het kinderfeest van de Sintintrede goed te laten verlopen, zijn de nodige identificaties en vaststellingen gedaan om de organisatoren verantwoordelijk te stellen.”