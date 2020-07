Opnieuw hardleerse bestuurders betrapt die kruispunten blokkeren Sander Bral

08 juli 2020

16u25 0

De politiewijkteams van de

Unolaan trokken er in Deurne op uit om de verkeersoverlast in hun werkgebied te

bestrijden. Negentien bestuurders kregen een boete voor gsm-gebruik achter het

stuur, elf personen droegen hun gordel niet en tien personen blokkeerden een

kruispunt of een oversteekplaats.

Eén onverzekerde wagen werd in

beslag genomen. Er werd ook één iemand beboet die op heterdaad betrapt werd

toen hij afval weggooide. Hij krijgt een gas-boete voor sluikstorten. In totaal

werden 87 verkeersovertredingen vastgesteld.