Opnieuw handgranaat ontploft in Deurne

Deurne

Er is vannacht opnieuw een handgranaat ontploft aan een eigendom van de familie B. op de Boterlaarbaan in Deurne. Eén van die familieleden is in het verleden al veroordeeld in een drugssmokkeldossier . Deze keer ontplofte rond 4 uur het springtuig aan de ingang van de zaal. De schade is beperkt. Er is wel een inslag in de deur vastgesteld.