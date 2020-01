Opnieuw granaat ontploft én schoten in Deurne: schade aan woning en twee wagens CVDP

25 januari 2020

05u11 768 Deurne In de Victor De Langhestraat in Deurne is vannacht om 4.10 uur opnieuw een granaat ontploft. Het lijkt het zoveelste incident in de Antwerpse drugsoorlog. Niemand raakte gewond.

“We kregen om tien na vier verschillende meldingen van een ontploffing ter hoogte van huisnummer 61", bevestigt de woordvoerder van de federale politie. “Het labo, de brandweer en DOVO kwamen ter plaatse voor een onderzoek.” Het parket onderzoekt of er een link is met het drugsmilieu.

De explosie bracht schade toe aan de voordeur en aan ramen op verschillende verdiepingen van het appartementsgebouw. Twee wagens in de buurt werden ook beschadigd. Op de garagepoort aan huisnummer 59 zijn een tiental kogelinslagen te zien. Er vielen geen gewonden.

Een bewoonster van het eerste verdiep schrok vannacht wakker bij de ontploffing: “Ik had nog nooit zo’n luide knal gehoord. We gingen op straat kijken en zagen het glas van de gesneuvelde ramen liggen. Het gelijkvloers en de bovenste verdieping zijn er het ergste aan toe.” Volgens haar kwam de bewoonster van het gelijkvloers toevallig net enkele minuten na de explosie thuis van een feestje. “Ze hoorde de ontploffing toen ze een paar straten verder aan het fietsen was. Als ze enkele minuten vroeger was thuisgekomen, had het erger kunnen aflopen.”