Oplossing in de maak voor wateroverlast aan vredesmonument gedeporteerde agenten Philippe Truyts

12 juli 2019

12u03 0 Deurne Het vredesmonument op het Wim Saerensplein in Deurne zou eindelijk verlost moeten zijn van de terugkerende wateroverlast. Arbeiders zijn druk in de weer met de aanleg van een drainage aan de achterzijde van het monument, dat het meest gevoelig was voor regenwater. “Men had dit al veel eerder moeten doen”, zucht sp.a-politicus Frank Geudens, die voorzitter is van de Vrienden van het Vredesmonument. Maar of het echt werkt, zal pas na de eerste stevige regenvlaag duidelijk zijn.

Het vredesmonument werd anderhalf jaar geleden ingehuldigd. Het is een eerbetoon aan 43 gedeporteerde agenten van het Deurnese korps tijdens de Duitse bezetting in de Tweede Wereldoorlog. Slechts acht onderhen keerden levend terug uit de concentratiekampen. De voorbije maanden bood het kunstwerk een trieste aanblik. Er stonden hekken rond omdat alles onder water liep na de minste bui. “Een iets te letterlijke uitbeelding van wat er met onze agenten is gebeurd”, vond Geudens.

Het districtsbestuur bleef gelukkig niet bij de pakken zitten. Bevoegd schepen Freddy Lorent (Open Vld): “We laten een greppel graven met daarin een halfopen, betonnen afwateringsbuis en een rooster. Overtollig water kan zo beter afvloeien naar de wadi’s (een bufferzone voor hemelwater, red.). Dat er hekken rond het monument zijn gezet? We deden dat voor de veiligheid. We moesten de plantvakken leegmaken en wilden beletten dat er mensen in tuimelden. Dit nieuwe systeem moet werken. Ook na zware regenval moet alle water na 24 tot 48 uur weg zijn.”

Overigens: het verhaal van de deportatie van 43 agenten is misschien niet compleet. Frank Geudens: “Er zouden volgens bepaalde bronnen tot 60 agenten zijn opgepakt, van wie er een aantal zijn ontsnapt na hun arrestatie. De vraag is nu of we met onze vereniging niets extra’s moeten doen om die feiten in herinnering te brengen.”