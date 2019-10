Op zoek naar tips voor een bewuster en groener leven? Kom naar Ecodroom in het Rivierenhof BJS

02 oktober 2019

16u46 0 Deurne Ecodroom, de milieuhappening die inspireert tot duurzaam leven, strijkt op zondag 6 oktober neer in het Rivierenhof in Deurne.

Bent u op zoek naar inspiratie en handige tips voor een bewuster en groener leven? Maak dan tijdens Ecodroom in het Rivierenhof kennis met haalbare, duurzame, lokale en lekkere alternatieven voor een gezond en milieuvriendelijk leven.

De Parkweg in het Rivierenhof staat tijdens Ecodroom vol kraampjes met planten, kruiden, oude of vergeten groenten, hapjes, milieuvriendelijke producten, streekproducten of ambachtelijk lekkers.

Bezoekers kunnen ook komen snuisteren op de rommelmarkt of iets binnenbrengen bij het repaircafé van de Spectrumschool.