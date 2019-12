Ook AZ Monica zet zich in voor het goede doel: twee weken lang in het teken van Warmste Dagen ADA

12u28 0 Deurne Overal in Antwerpen engageren mensen zich om zich in te zetten voor het goede doel. Ook het personeel van AZ Monica springt mee op de kar. Twee weken lang organiseren ze allerlei acties voor het goede doel. Met het geld willen ze een belevingstafel aankopen voor rvt Czagani.

Het AZ Monica in Deurne staat veertien dagen in lang in het teken van de Warmste Dagen. Sinds 3 december zijn medewerkers in de weer om via allerlei acties geld in te zamelen voor het goede doel. Zo werden er cakes, taarten en pannenkoeken gebakken en werd er zelfgemaakte confituur en speculaas verkocht. Creatievelingen gingen dan weer aan de slag met tangetjes, draadjes en steentjes om juwelen te maken die nadien ook verkocht werden.

De komende dagen volgen nog kleinere acties in campus Antwerpen en campus Deurne. Het slotevent vindt plaats op 17 december vanaf 15.00 uur op het braakliggend terrein aan campus Deurne. Het goede doel waarvoor AZ Monica dit jaar kiest is de aankoop van een belevingstafel voor rvt Czagani, een rust-en verzorgingshuis van de partnerorganisatie ‘Woonzorgcollectief’.

Een belevingstafel is een speelse zorginnovatie die ouderen, maar evengoed kinderen, met elkaar en de omgeving verbindt en hen aanzet om meer te bewegen.