Ontwerpteam Ringpark Groene Vesten houdt infosessie BJS

01 maart 2020

15u31 0 Deurne Burgers kunnen op woensdag 4 maart 2020 kennismaken met het team dat het Ringpark Groene Vesten, de nieuwe groene ruimte langs de Ring van aan het Zuidstation tot aan het Rivierenhof, zal ontwerpen. Tijdens een infosessie op woensdag 4 maart 2020 krijgen ze meer informatie over de stappen die men in het “leefbaarheidsproject” gaat zetten.

De aanleg van het Ringpark Groene Vesten is een eerste stap naar een toekomstige overkapping. De groene zone, zo’n 450 voetbalvelden groot, moet “een echt park voor de stad” worden.

Het ontwerpteam is volop aan de slag en wil ook de mening van de burgers kennen. Daarom worden op woensdag 4 maart 2020 infosessies georganiseerd in het auditorium van Syntra aan de Borsbeeksebrug in Berchem. De sessies vinden doorlopend plaats van 16 tot 21 uur. Elke 30 minuten start er een nieuwe sessie.