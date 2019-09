Ontsnapte gevangene na half jaar gepakt Sander Bral

09 september 2019

12u44 0

Het wijkondersteuningsteam van de Unolaan herkende tijdens anoniem toezicht in Deurne een gezochte man ter hoogte van het Sint-Pauluspad. De man werd al sinds begin dit jaar gezocht omdat hij de gevangenis had ontvlucht. Hij werd meteen gearresteerd en kreeg een lift naar de cel. Hij was in het gezelschap van een andere man die vrij was onder voorwaarden. Die had cannabis op zak en schond zo zijn probatiemaatregelen.

De politie kon ook tijdens hetzelfde toezicht ook dealers vatten. Een man reed traag rond op een bromfiets terwijl hij bezig was op zijn gsm. Er werd vastgesteld dat hij in de Tweegezusterslaan kort contact legde met iemand en nadien verder reed. Na controle werd duidelijk dat er een drugsdeal had plaatsgevonden. De verdachte probeerde zich nog te verzetten, maar werd gearresteerd. De achttienjarige was in het bezit van 955 euro, drie gsm-toestellen en een kleine hoeveelheid cocaïne. Zijn bromfiets had een gestolen nummerplaat en was niet ingeschreven of verzekerd. Deze werd mee in beslag genomen.

Een andere dealer werd gevat in de omgeving van de Ter Rivierenlaan. Twee mannen werden betrapt nadat ze juist cannabis hadden gekocht. Ze bleken beroep te doen op de diensten van een 44-jarige man die dealde vanuit zijn woning. Daar werd een halve kilo cannabis en zevenhonderd euro cash in beslag genomen. De verdachte man werd gearresteerd.