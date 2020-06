Ontdek vanaf 6 juni nieuwe raampoëzie in de straten van Deurne



Caroline Van de Pol

05 juni 2020

17u50 0 Deurne Van 6 juni tot 6 augustus kunnen poëzieliefhebbers genieten van een 50-tal raamgedichten in de straten van Deurne. Deze gedichtenjacht is een project van Curieus vzw en kadert in het project ‘100 in 1 Day’.

Curieus is een progressieve culturele inspiratiefabriek die actief meebouwt aan een solidaire samenleving. Op 6 juni vindt de tweede editie van ‘100 in 1 Day’ plaats. Die dag probeert Curieus minstens 100 verbindende culturele acties op poten te zetten in Vlaanderen en Brussel. Lokale Curieusgroepen, geëngageerde buurtbewoners, burgerinitiatieven worden warm gemaakt om mee de handen uit de mouwen te steken.

Een van deze culturele acties is het ophangen van raampoëzie. Dit project werd onder andere gerealiseerd in Deurne in samenwerking met het district, de Academie Deurne en Zorgbedrijf Antwerpen. Deurnenaars mochten zelf het gedicht kiezen dat op hun raam werd geschilderd. Zij kozen een tekst die ze mooi vinden of die voor hen een bepaalde betekenis heeft. De verf waarmee de gedichten worden aangebracht is afwasbaar, dus hoe lang de teksten te lezen zijn hangt mee van het weer af.

De gedichtenzoektocht is een activiteit die je alleen of met je gezin kan doen. Om alle gedichten te vinden, staat er een wandeling of een fietstocht online op de app iziTRAVEL. Je kan de route met alle info ook op je computer of laptop bekijken of de route downloaden in pfd. Wie zijn oortjes meeneemt kan de gedichten ook horen. Tien leerlingen van de Academie voor Woord en Muziek lezen de poëzie voor onder begeleiding van woorddocenten Eva De Hondt en Erik Burke.