OLT Rivierenhof strikt grote naam: Bryan Ferry komt in juni 2020 naar Deurne BJS

18 november 2019

13u54 0 Deurne Het Openluchttheater Rivierenhof (OLT) heeft een eerste naam gelost voor hun zomeroptredens. Op 28 juni 2020 houdt Bryan Ferry, de voormalige frontman van Roxy Music, halt in Deurne.

Een legendarische persoonlijkheid en een oeuvre om U tegen te zeggen. De carrière van de 74-jarige Ferry begon 48 jaar geleden toen hij met Brian Eno, Phil Manzanera, Andy Mackay, Paul Thompson en Graham Simpson artrockgroep Roxy Music oprichtte. Het zestal scoorde internationale hits met nummers als ‘Love Is The Drug’, ‘Avalon’, ‘More Than This’ en de John Lennon-cover ‘Jealous Guy’.

In 1983 nam de band een creatieve pauze, die uiteindelijk maar liefst achttien jaar zou duren, waardoor Ferry zich nog meer kon richten op zijn toch al prominente solowerk. Sinds zijn debuut bij Roxy Music in 1972, wordt Bryan Ferry internationaal geprezen als een van de meest vernieuwende en stijlvolle muzikanten uit de pop- en rockmuziek.

Als soloartiest is Ferry minstens zo succesvol als in zijn beste dagen bij de Britse groep, die volgens Rolling Stone Magazine nog steeds bij de beste bands aller tijden hoort. De singer-songwriter uit het noorden van het Verenigd Koninkrijk bracht in totaal vijftien soloplaten uit.

Ticketverkoop start vrijdag 22 november om 14u. Voorverkoop: 56,5 euro, aan de kassa: 60 euro.