OLT Rivierenhof strikt Devendra Banhart, Cat Power en Ty Segall BJS

12 maart 2020

16u45 0 Deurne Het openluchttheater (OLT) Rivierenhof heeft vrijdag de Amerikaanse singer-songwriters Devendra Banhart (6 juli) en Cat Power (11 juli) en garagerockband Ty Segall & The Freedom Band (27 augustus) aan de affiche van deze zomer toegevoegd. Van eigen bodem komen Trixie Whitley (26 juli) en Colorist Orchestra & Gabriel Rios (12 augustus) langs.

Eerder maakte OLT Rivierenhof al bekend dat onder meer DJ Shadow, Beach Boys-oprichter Brian Wilson, Roxy Music-zanger Bryan Ferry, jazzgrootheid Herbie Hancock, Clouseau, Whispering Sons, cabaretier Hans Teeuwen en Tourist LeMC in het feeërieke amfitheater in het hart van het Rivierenhof in Deurne langskomen. Verschillende van de concerten zijn al uitverkocht. Tickets en praktische info zijn te vinden op www.oltrivierenhof.be.

OLT Rivierenhof is de zomerconcertprogrammatie van de Antwerpse Arenbergschouwburg, met elk jaar enkele tientallen concertavonden in uiteenlopende genres als rock, pop, jazz, blues en hip hop. Momenteel loopt in het Rivierenhof ook de eerste editie van OLTCLUB, een concertreeks waar telkens slechts 200 personen jong artistiek talent kunnen komen ontdekken.