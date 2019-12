Nu al drie schietpartijen vlak bij woning Bart De Wever: “Het begrip ‘wakker schieten’ heeft een nieuwe betekenis gekregen” PLA/CVDP

19 december 2019

06u52 178 Deurne Op de Herentalsebaan en in de Van Steenlandstraat in Deurne is er vannacht rond 4.45 uur geschoten op twee appartementsgebouwen. Zowat een halfuur later werd ook een flatgebouw in de Dascottelei onder vuur genomen. Eén van de gebouwen bevindt zich vlak over de woning van burgemeester Bart De Wever. “Het begrip ‘wakker schieten’ heeft een nieuwe betekenis gekregen”, reageert hij.

De federale gerechtelijke politie is ter plaatse afgestapt. Mogelijk zijn de schietpartijen gelinkt aan het drugsgeweld van de jongste weken. Verschillende kogelinslagen zijn te zien in het raam van de eerste verdieping.

Een bejaarde buurvrouw die twee huizen verder woont, hoorde de schietpartij. “Het waren drie of vier schoten. Toen ik buiten ging kijken was er niets meer te zien. De schutter was al weggevlucht.”

“Dit is voor mij hetzelfde als voor alle Antwerpenaren die getuige moeten zijn van het geweld in het criminele milieu”, reageert burgemeester Bart De Wever. “Over wat er aan gedaan moet worden, heb ik toevallig vorige commissie een lange uiteenzetting gedaan. Nu, het begrip ‘wakker schieten’ heeft wel een nieuwe betekenis gekregen bij ons.”

Ter hoogte van het huis van burgemeester De Wever staat al enkele jaren een politiecamera.

Kristof Aerts van het Antwerpse parket meldt dat er rond hetzelfde tijdstip nog een tweede schietpartij heeft plaatsgevonden in de Van Steenlandstraat, niet ver van de Herentalsebaan. Ook daar is op een woning geschoten. Omstreeks 5.15 uur hoorden buren dan weer schoten in de Dascottelei. Daar werden vijf kogelinslagen aangetroffen op de eerste verdieping van een flatgebouw.

“Inderdaad link naar drugsmilieu”

Volgens procureur Franky De Keyzer zijn de schietpartijen van vanmorgen waarschijnlijk gelinkt aan het drugsmilieu. “Het is nog vroeg in het onderzoek maar de eerste elementen duiden toch op een link met het drugsmilieu. Wij hebben voor de drie schietpartijen een onderzoeksrechter gevorderd en deze zal ter plaatse het onderzoek leiden.”