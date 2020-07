Nieuwe lading namen voor Take Care in OLT Rivierenhof Sander Bral

07 juli 2020

07 juli 2020

Vorige maand maakten OLT Rivierenhof, Arenberg, CC Deurne, Cinema Rix, De Studio en Trix met veel blijdschap dan toch nog een cultureel zomerprogramma bekend in het Rivierenhof . Met de recente versoepelingen van de coronamaatregelen worden die evenementen nu opgeschaald van tweehonderd naar vierhonderd personen. Het gelegenheidsfestival 'Take Care' kondigde deze week ook een nieuwe lading namen aan met onder andere Stef Kamil Carlens, Jef Neve en Admiral Freebee.

De Antwerpse cultuurhuizen Arenberg, CC Deurne (met Cinema Rix), De Studio en Trix palmen deze zomer OLT Rivierenhof in voor het festival Take Care. Eerder werden onder andere Absynthe Minded en Eefje de Visser al bekend gemaakt. Deze week kwam het festival met een tweede lading namen.

In het oog springen onder andere de concerten van Charlotte Adigéry, Admiral Freebee, Noémie Wolfs, Stef Kamil Carlens en Jef Neve. Filmliefhebbers kunnen onder andere Purple Rain en The Adventures of Priscilla (her)ontdekken en Jan Jaap van der Wal zal je lachspieren bewerken. Verder zijn er nog verschillende workshops met onder andere KRANKk en Hi Hawaii.

Dankzij de recente versoepelingen van de federale coronamaatregelen mogen er in openlucht terug zittende culturele evenementen doorgaan met een publiek tot vierhonderd personen. Take Care schaalt de capaciteit dus op van tweehonderd naar vierhonderd koppen.

OLT Rivierenhof start woensdag met een soloset van Eefje de Visser en haar concertfilm Bitterzoet. Alle info over de programmatie en tickets hier. Lees alles over muziek in Antwerpen hier.