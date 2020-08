Nieuwe frituursnack ‘Het Deurns Granaatje’ is een succes: “Onze klanten kunnen ermee lachen”



Caroline Van de Pol

30 augustus 2020

18u36 46 Deurne Na de verschillende granaataanslagen van vorige week verkoopt frituur Lyn’Jo op de Lakborslei nu ook ‘Het Deurns Granaatje’. “Met onze nieuwe snack willen we een beetje humor brengen in deze bizarre tijden.”

Antwerpen werd de voorbije weken verschillende keren opgeschrikt door granaatexplosies en geweerschoten. Een groot deel van deze aanslagen vond plaats in het district Deurne. In de Van Amstelstraat werd een onontplofte granaat aangetroffen en in de Gryspeerstraat ontplofte een granaat in het portaal van een leegstaande apotheek. Een dag later wordt het huis naast de apotheek onder vuur genomen. Op de Turnhoutsebaan werd een pastabar onder vuur genomen en in de Kerkhofweg werd een voordeur beschadigd door een explosie.

“We merken dat onze klanten bang zijn door de recente gebeurtenissen. Sommige van hen wonen in een straat waar een explosie heeft plaatsgevonden”, vertelt zaakvoerster Linsey Van Tongerloo. “Zelf hoop ik de laatste dagen ook elke ochtend dat onze ramen en deuren er nog in staan. Anderzijds denk ik dat er niet veel kan gebeuren als je niks te maken hebt met die drugstoestanden. Tenzij ze zich vergissen natuurlijk.”

Gepimpte boulet

Door de gebeurtenissen kwam Linsey op het idee om een nieuwe snack te maken in het teken van de granaten. “We dachten eerst aan een mitraillette maar zijn uiteindelijk toch gegaan voor iets dat op een ontplofte granaat lijkt. We snijden een boulet in de vorm van een granaat en pimpen het met spicy saus en Bicky ajuinen. Met het ‘Deurns Granaatje’ willen we een beetje humor brengen in deze bizarre tijden.”

De ludieke frituursnack werd goed onthaald door de klanten. “We verkochten er eerst ongeveer 6 per dag, maar sinds het nieuws op Facebook wordt gedeeld krijgen we nog veel meer bestellingen. We krijgen ook veel positieve reacties. Onze klanten kunnen er gelukkig mee lachen.” Het Deurns Granaatje zal nog enkele weken te verkrijgen zijn in frituur Lyn’Jo. “Tenzij het goed blijft verkopen, dan kan het eventueel in ons vast assortiment komen.”