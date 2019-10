Nieuw gamefestival pakt Cinema Rix drie dagen in PhT

28 oktober 2019

16u04 0 Deurne Cinema Rix is vanaf woensdag 30 oktober drie dagen lang het toneel voor het nieuwe gamefestival ‘Cinema Pixel’. Iedereen vanaf 6 jaar kan deelnemen. Op het programma staan virtual reality-installaties, oude en nieuwe games en allerlei workshops.

Voor filmliefhebbers is er op woensdagmiddag Labyrinthus (10+), een familiefilm waarin de 14-jarige Frikke toevallig een computerspel ontdekt waarin enkele van zijn vrienden zijn terechtgekomen. In een wedloop tegen de tijd moet hij hen redden van het kwade meesterbrein. Op donderdag en vrijdag neemt Playstation 4 het grote scherm over. Donderdag staat in het teken van fun games zoals Rocket League en Monopoly Plus, vrijdag is voetbal koning. Aanleiding is de lancering van FIFA 20.

Cinema Pixel heeft woensdag 30, donderdag 31 oktober en vrijdag 1 november plaats van 12 tot 18 uur. Een dagticket kost 6 euro, voor een driedaags festivalticket betaal je 10 euro. Info en tickets via www.ccdeurne.be, tel. 03/3608550.