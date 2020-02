Neem je communiefoto op de Bosuil: club zet deuren open na vele aanvragen supporters ADA

05 februari 2020

Binnenkort zullen heel wat kinderen hun communie doen en traditioneel horen daar de typische communiefoto’s bij. Traditioneel gaat die fotoshoot door op een bijzondere plek waar een leuk verhaal aan gekoppeld is. En in Antwerpen hoort daar ongetwijfeld ook de Bosuil bij.

Omdat de club zoveel aanvragen binnenkreeg, besliste de RAFC om de deuren van Tribune 1 open te stellen op woensdag 4 maart tussen 12 en 17 uur. Dan is elke communicant welkom om er te poseren voor de lens in de tribune van zijn of haar favoriete club.