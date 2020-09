Na geschrapte bevrijdingsfeesten toch nog kermis aan districtshuis PhT

12 september 2020

16u59 0 Deurne De jaarlijkse bevrijdingsfeesten konden door corona niet doorgaan, maar het Deurnese districtsbestuur wilde zijn inwoners toch iets feestelijks geven in september. Dus staat er het hele weekend een kleine kermis met zeven kramen aan het districtshuis. Langsgaan kan zaterdag nog tot 22 uur, zondag tot 20 uur.

“We hebben voor de foorkramers een alternatief gezocht en gevonden”, legt schepen van Markten en Foren Philip Van Acker (N-VA) uit. “Het tweede weekend van september was hún voorstel. Deze kermis is meteen een goede test om na te gaan of we meer van dit soort kleinschalige evenementen coronaproof kunnen opzetten. Want je kunt niet alles blijven annuleren of uitstellen.”

De maatregelen - ontsmetten, afstand houden en mondmasker voor iedereen vanaf 12 jaar - zijn identiek aan die van de lokale markten in Antwerpen. “Ook ter plaatse eten mag niet. Het populaire friet- en smoutebollenkraam ‘Nie warm nie willen’ mag dus enkel fungeren als takeaway”, besluit Van Acker.

Na een stille start daagde er zaterdag toch nog flink wat volk op. Er geldt wel een limiet van 200 bezoekers.