Motorfiets vat vuur na aanrijding Sander Bral

16 juni 2020

12u45 0 Deurne Op de Bisschoppenhoflaan in Deurne heeft maandagochtend een aanrijding plaatsgevonden tussen een motorfiets en een personenwagen.

De motorrijder stak de Bisschoppenhoflaan over en de bestuurder van de wagen kon hem niet meer ontwijken. Door de klap ging de motorrijder over de kop. Zijn voertuig vatte vuur. De man kon in veiligheid gebracht worden, maar liep wel verwondingen op aan zijn been. De motorfiets was zwaar beschadigd door de aanrijding en de brand.