Mortsel en Boechout stellen zich burgerlijke partij in rechtszaak tegen uitbreiding luchthaven Sander Bral

06 november 2019

15u40 0 Deurne De stad Mortsel en de gemeente Boechout stellen zich burgerlijke partij in de rechtszaak tegen de uitbreiding van de startbaan van de luchthaven in Deurne. De actiegroep ‘Verlenging Nooit’ sleepte de ontwikkelaar en exploitant van de luchthaven, het Vlaams gewest en twee betrokken ambtenaren voor de correctionele rechtbank. Volgens de actiegroep is de uitbreiding van de luchthaven illegaal.

De zaak zal pas volgend jaar voorkomen in september, dat werd deze week beslist in een inleidende zitting op de correctionele rechtbank van Antwerpen. Volgens actiegroep Verlenging Nooit is de luchthaven van Antwerpen in district Deurne zonder vergunningen en dus illegaal uitgebreid. De actiegroep is ervan overtuigd dat de startbaan tien meter te lang is gemaakt dan voorzien, dat de baanstrook rond de startbaan vergroot is en dat er ook een bijkomende veiligheidszone is aangelegd. De groep spreekt ook van onvergunde ophopingen en verhardingen in landbouwgebied. In het aanvraagdossier en de vergunningsbeslissing werd opgenomen dat de aanvraag enkel de aanleg van de ondertunneling omvatte.

Strafrechtelijke veroordeling

De actiegroep dagvaarde het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer en het departement Mobiliteit en Openbare Werken van het Vlaams Gewest en Vlaamse ambtenaren Tom Roelants en Filip Boelaert. Luchthavenontwikkelaar LOM Antwerpen en exploitant LEM Antwerpen werden ook mee voor de rechtbank gesleept. De actiegroep wil een strafrechtelijke veroordeling, het herstel van het terrein en de staking van het zonevreemde gebruik van het terrein zonder vergunning.

De gemeente Borsbeek stelde zich eerder al burgerlijke partij in de rechtszaak en deze week volgde ook de stad Mortsel daarin. Grootste oppositiepartij Groen, doorgaans niet akkoord met beslissingen van het stadsbestuur, feliciteert die beslissing.

Op 25 september 2020 komt de zaak voor de correctionele rechtbank in Antwerpen.