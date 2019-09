Moordonderzoek gestart na verdacht overlijden 53-jarige vrouw: “Leven lachte haar net weer toe” Sander Bral en Jan Aelberts

07 september 2019

07u22 16 Deurne Het lichaam van de 53-jarige Petra K. is vrijdagochtend aangetroffen in haar eigen appartement in Deurne. Ze werd gevonden door haar vader, die meteen de politie verwittigde. Het parket sluit geen enkele piste uit maar startte een moordonderzoek na “aanwijzingen van mogelijk kwaad opzet”.

De vader van Petra K. (53) belde vrijdagochtend om 9.10 uur de hulpdiensten omdat hij zijn dochter dood had aangetroffen in haar appartement in de Gabriël Vervoortstraat in Deurne. Door het turbulente verleden van het slachtoffer werd er eerst uitgegaan van een wanhoopsdaad, maar na enkele uren onderzoek opende het parket toch een moordonderzoek.

Onderzoeksrechter

“Uit de eerste vaststellingen zijn verschillende verdachte elementen aan het licht gekomen”, zegt Kristof Aerts van het parket van Antwerpen. “Het parket vorderde meteen het labo en de wetsdokter. Omdat er aanwijzingen zijn van een mogelijk kwaad opzet, is ook een onderzoeksrechter gevorderd wegens moord. Die stapte met het parket ter plaatse af. Meer informatie kan er op dit moment niet gegeven worden.”

Nieuwe vriend

Volgens naaste buurman Noël Voets had Petra een turbulent verleden met verschillende mislukte wanhoopsdaden. “Maar daar wil ik niet op ingaan”, zegt Noël. “Belangrijker is dat ze de laatste tijd terug aan de betere hand was. Ze had sinds kort een nieuwe vriend en ze was zienbaar gelukkig. Ze kocht nieuwe, hippe kledij, ze tutte zich terug op, ze zag er opnieuw gezond uit en erg jong voor haar leeftijd. Door een ongeval in het verleden was ze een tijd bedlegerig en liep ze met een kruk, ze was erg bijgekomen in die periode. Die kruk heb ik al lange tijd niet meer gezien, ze was terug goed te been en een ferm stuk afgevallen.”

“Wat er gebeurd is met Petra?”, vraagt Noël zich hardop af. “Ik weet het niet. Ik heb in de nacht van donderdag op vrijdag niks verdachts gehoord in het gebouw, en ik ben drie keer wakker geworden. Je denkt natuurlijk onmiddellijk aan de wanhoopsdaden uit het verleden, maar ze was nu net zo gelukkig de laatste tijd? Anderzijds zou ik ook niemand kunnen bedenken die Petra iets zou willen aandoen.”

“Petra kreeg dikwijls bezoek van haar nieuwe vriend en van haar vader”, gaat Noël verder. “Die woonde vlakbij en hield altijd een hand boven haar hoofd, hij beschermde haar. Petra’s vader was haar steun en toeverlaat, ook in periodes dat het minder goed ging met Petra.”

Geen arrestaties

Op het moment dat Petra werd gevonden, was er niemand anders in het appartement aanwezig. De speurders onderzoeken nu of de vrouw kort voor aankomst van haar vader overleden is, of al langer dood in haar appartement lag. Het tijdstip van overlijden kon vrijdag nog niet vrijgegeven worden door het parket. Er zijn vrijdag ook geen arrestaties gebeurd.

Ondanks het moordonderzoek is een wanhoopsdaad nog steeds niet uitgesloten.

Wie met vragen zit over zelfdoding kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site zelfmoord1813.be.