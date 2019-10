MMA-vechtster Cindy Dandois en buurtbewoners in gesprek om overlast nieuwe sportschool in te dijken ADA

30 oktober 2019

10u55 0 Deurne Deze maand opende MMA-vechtster Cindy Dandois haar nieuwe sportschool Lynx op de Bisschoppenhoflaan in Deurne. Daar kunnen kleuters vanaf 2,5 jaar terecht om hun eerste stappen te zetten in de Mixed Martial Arts. Niets mis mee maar voor de buurtbewoners en de bewoners van Residentie Akros, dat naast de sportschool ligt, zorgt de komst van Lynx voor grote en kleine frustraties.

Auto’s die geparkeerd staan op het fiets- en voetpad, voor de garages en de oprit, fietsen die de toegang tot diezelfde oprit blokkeren en agressie tegen hen die er iets van willen zeggen. Dat zijn de kleine en grote frustraties waar buurtbewoners rond de nieuwe sportschool van MMA-vechtster Cindy Dandois mee te maken krijgen.

“Het probleem is er altijd al geweest, ook toen in het gebouw nog een autoverhuurbedrijf gevestigd was. Alleen boezemt het gegeven van de boksschool de bewoners extra angst in. Verschillende bewoners werden al agressief benadert wanneer ze sporters er attent op maken dat ze niet op het voetpad mogen parkeren of dat ze de oprit naar de garages blokkeren”, vertelt een bewoner van Residentie Akros. “Je mag niet vergeten dat hier vooral 70-plussers wonen.” Eén keer dreigde een incident te escaleren toen een bewoner tot drie maal toe bijna werd aangereden door een vrouw die het niet pikte dat ze te horen kreeg de weg te belemmeren met haar wagen.

Dialoog

Maar er is ook goed nieuws. De bewoners gingen ondertussen in dialoog met Dandois om samen tot een oplossing te komen. “Dat was een heel lang en positief gesprek. Mevrouw Dandois gaf me haar contactgegevens zodat ik haar kon bellen als er iets is. Ik ben ervan overtuigd dat we samen een gulden middenweg zullen vinden zodat het leefbaar blijft voor iedereen. Mensen mogen zich gerust even parkeren voor de garages om hun kinderen af te zetten of op te halen, maar blijf er geen uren staan. Dat vind niemand aangenaam.”