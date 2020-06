Middelbare school zwaait laatstejaars uit met heus ‘Corona Circus’ ADA

29 juni 2020

20u32 0 Deurne De zesdejaars van het Atheneum van Deurne hebben op een feestelijke manier afscheid genomen van hun middelbare school. Geen traditionele proclamatie door het coronavirus maar wel een ‘Circus Corona’ waarbij de leerkrachten hun beste circustechnieken bovenhaalden.

De leerlingen van het Atheneum van Deurne aan de Frank Craeybecxlaan hebben op gepaste afscheid kunnen nemen van hun middelbare school. Omdat een traditionele proclamatie niet mogelijk was door het coronavirus, bedachten de leerkrachten een nieuw plan om hun leerlingen op een gepaste wijze uit te zwaaien. Zo kwamen ze op het idee om een groots circusspektakel op poten te zetten met de gepaste naam ‘Circus Corona’. Gebaseerd op het surrealistische gevoel van de laatste maanden, alsof heel de wereld in een gestoord schouwspel was veranderd.

Leerlingen werden - met mondmasker - op de speelplaats ontvangen in een circustent met open wanden. Ze zaten op veilige afstand van elkaar in een feeëriek decor. Twee familieleden per leerling mogen in shiften komen meekijken naar de plechtige proclamatie. Tussen de twee shiften door werd alles ontsmet.

Afsluiten werd gedaan met een knaller. De leerkrachten toonden hun beste circustrucks voor de leerlingen terwijl zij genoten van een hapje en een drankje die ze vonden in hun goodiebag. Heel het gebeuren werd live uitgezonden in een gesloten groep op Facebook zodat ook vrienden en familie alles vanop een veilige afstand konden volgen.