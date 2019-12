Meer dan 80% van medewerkers laat zich vaccineren tegen griep: AZ Monica beloond met gouden certificaat Agentschap Zorg en Gezondheid ADA

13 december 2019

10u57 5 Deurne Meer dan 80 procent van de medewerkers van AZ Monica lieten zich vaccineren tegen de griep. Dat is een stijging met 6 procent ten opzichte van 2018. Essentieel om niet enkel zichzelf maar ook de patiënten en bezoekers te beschermen tegen het griepvirus. Door volop in te zetten op intensieve educatie en sensibilisering behaalt AZ Monica het gouden certificaat van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Het Agentschap Zorg en Gezondheid zet sterk in op griepvaccinatie bij zorgverleners en medewerkers van ziekenhuizen. Net omdat deze mensen vaker blootgesteld worden aan griep. En daar heeft het AZ Monica wel oren naar. Vorig jaar vaccineerde 74 procent van haar medewerkers zich. Net te weinig om het gouden certificaat van het Agentschap Zorg en Gezondheid binnen te halen.

Maar dit jaar lukte dat wel. Meer dan 80 procent van het personeel kreeg dit jaar een prik en daarmee voldoet het ziekenhuis aan de verwachting van het agentschap en mag AZ Monica het gouden certificaat van het Agentschap Zorg en Gezondheid in ontvangst nemen.

Sinds 2017 kent AZ Monica een sterke stijging inzake het aantal gevaccineerde medewerkers. “Educatie en sensibilisering zijn heel belangrijk in dit verhaal. Dat bereiken we onder meer door actief rond te gaan op de afdelingen met een mobiele prikkar, we praten met onze medewerkers, nuanceren de misvattingen en vullen de lacunes over vaccinatie op. Dagelijks konden medewerkers zich ook op onze spoedafdeling laten vaccineren en op het intranet verscheen na elke campagneweek een update met toffe foto’s van medewerkers die het doel van 80% op hun afdeling bereikt hadden”, klinkt het bij AZ Monica.