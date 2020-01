Maurice (51) uit Deurne geeft afgedankte kerstbomen een tweede leven: “Anders worden ze toch opgebrand” BJS

12 januari 2020

13u18 0 Deurne Nu de feestdagen achter de rug zijn, rijdt Maurice Delhez (51) uit Deurne rond om afgedankte kerstbomen op te pikken. De bomen krijgen een tweede leven op zijn stukje grond in Lille, in de Kempen. “Anders worden ze toch opgebrand. Dit is veel ecologischer.”

De feestdagen liggen achter ons. Dat betekent dat heel wat mensen zo stilaan hun kerstboom afbreken. De gedachte dat al die afgedankte bomen op straat of op de brandstapel zouden belanden, vond Maurice Delhez uit Deurne zonde. Hij riep daarom op sociale media op om kerstbomen met een kluit zelf te komen ophalen.

“Ik beschik over een lap grond in Lille van zo’n 2.000 vierkante meter”, zegt Delhez. “Waarom zouden mensen hun kerstbomen weggooien als ik ze goed kan gebruiken om mijn omheining verder dicht te maken? Bovendien is het schenken van een tweede leven aan kerstbomen veel ecologischer dan ze weg te gooien en op te branden. Het is wel belangrijk dat de kerstbomen hun kluit nog hebben. Anders kan ik er weinig mee beginnen. De bomen moeten er ook nog wel gezond uitzien. Bomen die wekenlang vlakbij de verwarming hebben gestaan, en helemaal zijn verdord, neem ik bijvoorbeeld niet mee.”

Veel respons

Tot zijn grote verbazing kreeg Delhez al heel wat respons op zijn oproep. “Ik heb vorige week na het werk in totaal 25 kerstbomen gaan ophalen en heb er zaterdag ook al een aantal gepland. Nog elke dag krijg ik via Facebook berichtjes van mensen die vragen of ik hun kerstboom wil komen ophalen. Ik probeer het dan zo goed mogelijk te plannen, maar soms moet ik mensen helaas teleurstellen. Ik woon in Deurne en geraakte vorige week bijvoorbeeld niet in Bonheiden of Geel.”