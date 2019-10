Mannen achter nu al legendarische T-shirt ‘Lamkel Ze na kalm!’: “Nog zo gezegd dat hij truitje niet moest uitrekken” ADA

27 oktober 2019

13u58 1 Deurne “Bangelijk!” Dat was de reactie van Eric Pillin en Danny Bartolomeeusen uit Deurne. De ene drukte het T-shirt, de andere overhandigde het hoogstpersoonlijk aan Antwerpspeler Lamkel Ze. Ze zaten in de Bosuil toen Ze in de 52e minuut scoorde, zijn truitje uittrok en de Bosuil zijn originele T-shirt toonde: ‘Lamkel Ze na kalm!’

Lamkel Ze heeft al bij heel wat Antwerpfans voor vreugdetaferelen gezorgd maar al minstens even vaak voor gevloek. Denk maar aan zijn domme rode kaart tegen AZ, die mee voor de Europese uitschakeling zorgde. Maar ach, de vleugelspeler van Antwerp is in vorm en de Antwerpse harten gaan weer open voor de 23-jarige Kameroener.

Tegen Kortrijk stond hij opnieuw aan het kanon en scoorde hij in de 52ste minuut de 2-0. En wat doet Ze? Inderdaad, hij trekt zijn truitje uit maar dit keer met een duidelijk doel: zijn zwarte T-shirt met opschrift laten zien: “Lamkel Ze na kalm!”. Een gele kaart was het logische gevolg maar dat deerde de supporters dit keer niet.

“Beste speler in 10 jaar”

“Hij is een enfant terrible, maar tegelijk is hij voor mij de beste speler die Antwerp in tien jaar heeft gehad, als hij zijn koppeke erbij houdt”, vertelt Eric. Hij heeft een krantenwinkel in Deurne waar Ze geregeld langskomt voor een Fanta of een Voetbalmagazine.

“Hij vond het zelf geweldig en moest er om lachen. Ik heb hem uitgelegd wat er staat, want hij kent natuurlijk geen Antwerps dialect. Al denk ik niet dat hij het helemaal begrepen heeft want ik zei hem nog zijn truitje niet uit te trekken maar gewoon omhoog te doen zodat mensen de tekst konden zien. Maar tegen Kortrijk trok hij het toch uit, wat hem een gele kaart opleverde. Ach ja, het gaat hoe dan ook de goeie kant uit met hem”, lacht Eric.

Niet te koop

Danny maakte al eerder eens van die T-shirts voor de leden van de supportersclub van Antwerp. Door de grote aandacht voor zijn T-shirt, krijgt hij veel aanvragen binnen van mensen die er ook één willen. “Maar dat is niet de bedoeling. Ik heb geen winkel en ben dat ook niet van plan. Het is een ludieke actie om Ze te steunen. Oké, hij maakt het soms te bont maar hij krijgt bakken kritiek, hoewel hij enorm goed kan voetballen. Een speler met wat pit en een karakter past bij de club. Laat hem maar af en toe eens buiten de lijntjes kleuren.”