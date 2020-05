Man steekt vrouw (40) neer in Deurne: dader nog steeds op de vlucht, slachtoffer blijft in levensgevaar CVDP

02 mei 2020

11u35 234 Deurne In de Seraphin De Grootestraat in Deurne werd vrijdagavond omstreeks 18 uur een vrouw neergestoken door haar partner. De dader was gevlucht en de vrouw werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

“We werden gecontacteerd voor een 40-jarige dame die in haar woning was neergestoken door haar partner”, vertelt Willem Migom van Politiezone Antwerpen. “Toen de politie aankwam was de dader al gevlucht. Het slachtoffer werd met meerdere steek- en snijwonden in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Een van haar kinderen die lichtgewond was, ging met haar mee. Voor de twee andere kinderen die aanwezig waren in de woning wordt opvang voorzien. We schakelen ook slachtofferhulp in om de kinderen te begeleiden.”

Het labo deed een sporenonderzoek ter plaatse en de lokale recherche onderzoekt het incident. Volgens Lieselotte Claessens van het parket Antwerpen is de toestand van de vrouw ongewijzigd. Ook de verdachte is nog steeds voortvluchtig en wordt actief opgespoord.

Volgens een buurtbewoner zou het gaan om een gekend koppel dat vaker hevige ruzie maakt. “De politie moest daarvoor geregeld ter plaatse komen.” De dader zou ook al eens contactverbod hebben gehad.