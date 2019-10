Man steekt slachtoffer neer op straat en gaat met smartphone lopen Sander Bral

01 oktober 2019

16u38 0 Deurne Een man is in de nacht van maandag op dinsdag met geweld bestolen in de Van Havrelei in Deurne. Het slachtoffer werd gestoken met een mes en zijn smartphone werd gestolen. De agressieve overvaller kon snel gepakt worden dankzij de locatiegegevens van de gestolen telefoon.

Rond half twee maandagnacht kreeg de politie een oproep dat een man in de Van Havrelei met geweld bestolen was. Het slachtoffer bij de overval gestoken met een mes en moest naar het ziekenhuis gevoerd worden. Hij verkeerde nooit in levensgevaar.

Via de applicatie ‘Vind mijn telefoon’ op de gestolen smartphone kon de politie de dader snel vinden en volgen via het gps-signaal. Een snelleresponsteam kon de verdachte in de Unitaslaan onderscheppen. Hij werd gearresteerd en meegenomen voor verhoor.