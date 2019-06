Man naait extra grote zakken in broek om supermarkt te bestelen Sander Bral

07 juni 2019

In een supermarkt in de Eyendijkstraat in Deurne werd donderdagmiddag een winkeldief op heterdaad betrapt. De politie kwam ter plaatse en ontdekte dat de man zes rollen vuilniszakken had gestolen. Hij had deze verstopt in zijn broek, waarin extra grote zakken genaaid waren om de gestolen spullen te kunnen verstoppen. Omdat een medewerker de man herkende van eerdere winkeldiefstallen, werd er een huiszoeking bij de man georganiseerd. Daar werden nogmaals achttien rollen vuilniszakken aangetroffen. De politie onderzoekt of deze ook gestolen werden. De man van 54 jaar liep eerder al tegen de lamp en zal worden voorgeleid.