Man met dubbel rijverbod van baan geplukt Sander Bral

10 december 2019

Bij een controleactie door het politiewijkteam Junostraat in Deurne Zuid, Berchem en een gedeelte van Borgerhout werden in het afgelopen weekend achttien voertuigen geverbaliseerd. Ze stonden asociaal geparkeerd. Drie bestuurders werden tijdens de actie betrapt toen ze het rode licht negeerden of hun gordel niet om hadden. Twee bestuurders van wie hun voertuig een gebrekkige verlichting had, kregen een waarschuwing. Een keer zag de politie hoe een bestuurder aan het roken was in het bijzijn van kinderen.

Er werd ook nog drugsbezit vastgesteld, een geseinde persoon werd opgemerkt en iemand achter wiens naam nog twee rijverboden van in totaal vier maanden stond, kreeg die betekend. Iemand die spuwde op de openbare weg, kreeg een GAS-boete. Net zoals de eigenaar van een loslopende hond en iemand die afval op straat gooide.